В штате Флорида часть крупной автомагистрали официально переименовали в честь президента США Дональда Трампа. Речь идёт о четырёхмильном участке Southern Boulevard в округе Палм-Бич, который теперь носит название President Donald J. Trump Boulevard и ведёт к резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Церемония переименования прошла при участии самого президента. Трамп назвал это решение «удивительным жестом» и поблагодарил власти штата и округа за поддержку. Переименование стало возможным после принятия соответствующего закона, который был подписан губернатором Флориды Роном ДеСантисом в прошлом году.

Новый участок дороги расположен между международным аэропортом Палм-Бич и островом Палм-Бич, где находится частный клуб и резиденция президента. Решение о смене названия вызвало активные общественные дискуссии: сторонники Трампа приветствовали инициативу как знак признания, в то время как критики указывали на политизированный характер такого шага.

Несмотря на споры, окружные власти утвердили переименование единогласным голосованием. Таким образом, дорога во Флориде пополнила список объектов инфраструктуры, названных в честь Дональда Трампа.