NASA готовится к запуску миссии Artemis II — первого пилотируемого полёта в рамках программы Artemis, направленной на возвращение человека на Луну. В составе экипажа находятся четыре астронавта, которые совершат орбитальный полёт вокруг Луны и безопасно вернутся на Землю.

Миссия станет важным шагом для США в освоении Луны и подготовке будущих пилотируемых экспедиций на Марс. Она позволит проверить ключевые системы космического корабля Orion, отработать процедуры старта, полёта и возвращения, а также подтвердить готовность наземных служб и оборудования к сложным операциям в космосе.

Artemis II продолжает серию лунных миссий NASA, направленных на создание долгосрочного присутствия человека на Луне, развитие технологий для глубокого космоса и укрепление международного сотрудничества в пилотируемых космических программах. Успешное завершение миссии откроет путь к будущим полётам на поверхность Луны и станет важным этапом на пути к отправке астронавтов на Марс.

Космический корабль NASA Artemis II стартует не ранее 6 февраля 2026 года.