Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен терпеть запугивание и преследование христиан в их священных местах богослужения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, комментируя инцидент, произошедший ранее в одной из церквей штата Миннесота.

По её словам, Министерство юстиции США начало полномасштабное расследование произошедшего. Власти рассматривают инцидент как недопустимое вмешательство в проведение религиозной службы и возможное нарушение гражданских прав верующих.

Поводом для расследования стало вторжение группы протестующих в церковь во время воскресного богослужения. По данным СМИ, акция была связана с протестами против иммиграционной политики и деятельности Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Религиозные лидеры осудили произошедшее и призвали власти обеспечить безопасность прихожан и защиту свободы вероисповедания.

Как отмечают журналисты, участники акции утверждают, что пастор церкви якобы связан с операциями ICE в агломерации Туин-Ситис. По их версии, основанием для таких обвинений стало то, что человек с таким же именем был указан в качестве исполняющего обязанности директора регионального офиса Иммиграционной и таможенной полиции США в Сент-Поле.

Федеральные власти подчёркивают, что право на протест не может служить оправданием для срыва богослужений, запугивания верующих или посягательства на свободу религиозной практики. Расследование Министерства юстиции продолжается, дополнительные детали пока не раскрываются.