В Гродно на таможне обнаружили необычного пассажира в морском контейнере с автомобилями из США — на передней панели одного из автомобилей отдыхал енот.

Предполагается, что животное забралось в контейнер ещё на этапе погрузки и преодолело долгий путь через океан.

Для обращения с животным в пункт таможенного оформления «Каменный Лог-ТЛЦ» оперативно вызвали специалистов, а таможенники и сотрудники РУП «Белтаможсервис» обеспечили еноту необходимые условия до их прибытия.

Енот был отправлен на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию, где будет находиться под наблюдением специалистов. После завершения карантинных мероприятий животное планируется передать либо в Налибокскую пущу, либо в Гродненский зоопарк, с учётом его состояния и заключений ветеринаров.