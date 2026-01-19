Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем призвала американцев иметь при себе документы, подтверждающие гражданство, на фоне активизации рейдов иммиграционной службы ICE.

По её словам, в ходе целевых операций ICE может попросить людей предъявить доказательства гражданства. Заявление вызвало критику: многие опасаются, что это может привести к ошибочному задержанию граждан США и сравнивают действия службы с практиками тоталитарного контроля.

Некоторые официальные лица и сенаторы называют требование Ноем «абсурдным», отмечая, что у граждан США нет иммиграционных документов, и призывают к осторожности в проведении подобных операций.

Кроме того, администрация Дональда Трампа приостановила проведение церемоний натурализации для иммигрантов из ряда стран, что лишило многих возможность официально стать гражданами США. Решение вызвало недовольство и критику со стороны законодателей и правозащитников, которые считают его несправедливым и затрудняющим легальную иммиграцию.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении.