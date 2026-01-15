В Калифорнии зафиксирована крупнейшая в истории штата вспышка смертельных отравлений дикими грибами. По данным органов здравоохранения, как минимум три человека погибли, десятки были госпитализированы после употребления так называемых «бледных поганок» (death cap mushrooms), собранных в дикой природе.

Опасные грибы внешне и по вкусу напоминают съедобные виды, однако содержат аматоксины — яды, поражающие печень и почки. С конца осени в Калифорнии зарегистрированы более трёх десятков случаев тяжёлого отравления, что значительно превышает средние показатели прошлых лет.

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии призвал жителей и туристов полностью отказаться от самостоятельного сбора грибов. Врачи предупреждают, что симптомы отравления могут проявляться не сразу, а промедление с обращением за медицинской помощью существенно повышает риск летального исхода.

Расследование продолжается, власти усилили информационную кампанию и просят сообщать о любых подозрительных случаях.