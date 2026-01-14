Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг высоко оценил лидера Украины Владимира Зеленского, назвав его «жестким и упорным» руководителем, решительным, прямолинейным и опытным в работе с медиа. По словам Келлогга, Соединённые Штаты не видели такого лидера со времён Авраама Линкольна.

«Зеленский — настоящий «тough son of a bitch». Он упрям, имеет собственное мнение и стойко отстаивает его», — отметил генерал, добавив, что украинский президент демонстрирует лидерство в условиях войны и готов бороться за выживание своей страны.

Келлогг подчеркнул, что в отличие от Линкольна, Зеленскому пришлось управлять страной во время открытой агрессии на её территорию, что делает его опыт уникальным и чрезвычайно сложным.

Во время одной из встреч в Овальном кабинете Дональд Трамп, узнав о позиции спецпосланника Кита Келлогга по Украине, резко отреагировал и назвал его «идиотом».