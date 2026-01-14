Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна пообещала привлечь к ответственности украинских чиновников, причастных к насильственным захватам храмов Украинской православной церкви (УПЦ). В эксклюзивном комментарии СПЖ Луна подчеркнула, что все случаи отъема церквей тщательно документируются, а должностные лица, участвующие в подобных действиях, будут внесены в специальный список для последующего привлечения к ответственности.

«Мы отслеживаем захваты церквей и составляем список украинских чиновников, участвующих в этих незаконных действиях. Если храм в Кузьмине будет отобран у верующих УПЦ, будут последствия», – заявила Луна.

Поводом для её комментария стало обращение православных верующих из села Кузьмин Хмельницкой области, которые обратились к американскому депутату с просьбой защитить их церковь, построенную их родителями и дедами. Луна подчеркнула, что такие незаконные действия местных властей недопустимы, и США будут работать над тем, чтобы задокументировать каждый случай и привлечь виновных к ответственности.

«Мы будем фиксировать все захваты церквей на территории Украины и добиваться того, чтобы украинские чиновники, участвующие в этих незаконных действиях, понесли наказание», – добавила она, акцентируя внимание на защите прав верующих.