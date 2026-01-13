Администрация президента Дональда Трампа отменила правила администрации Джо Байдена, которые запрещали банкам учитывать иммиграционный статус при рассмотрении заявок на кредиты.

Ранее, в 2023 году, администрация Байдена рекомендовала финансовым учреждениям игнорировать статус гражданства или иммиграционный статус клиентов при выдаче кредитов, включая ипотеку и автокредиты, с целью обеспечить равный и справедливый доступ к финансовым услугам.

Теперь банки смогут вновь учитывать иммиграционный статус заемщиков при принятии решений о предоставлении кредитов и займов. Отмена правил Байдена возвращает более строгие стандарты проверки клиентов, действовавшие при предыдущей администрации.

Это решение вызвало широкий резонанс в финансовой и политической среде США, поскольку меняет подход к кредитованию неграждан и потенциально влияет на доступ к финансовым услугам для иммигрантов.