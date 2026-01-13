11 января 2026 года в Фистервилле, округ Бакс, Пенсильвания, в ресторане The Place произошла крупная драка. По сообщениям полиции, в результате инцидента двое человек получили травмы — один с порезом над глазом, второй с повреждениями головы. Оба пострадавших получили медицинскую помощь.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин из Бенсалема, Ушанги Квацашвили, 34 года, и Левана Гогричиани, 32 года, которые, по данным следствия, участвовали в нападении на пострадавших. Мужчин обвинили в легком телесном повреждении. В настоящее время они ожидают следующего судебного заседания.