Путин отметил Рождество 2026 года в храме с военными и участниками войны в Украине, назвав их миссию «святой»

В ночь на 7 января 2026 года президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. На службе вместе с ним присутствовали военнослужащие, в том числе офицеры военной разведки и участники специальной военной операции.

Обращаясь к собравшимся, Путин назвал деятельность военных «святой миссией», сравнив её с защитой Отечества. Он также пожелал военнослужащим ангела-хранителя и упомянул спасительную роль веры, связав религиозный праздник с текущими военными действиями. Эти слова были восприняты как отсылка к идее «священной миссии» в контексте войны в Украине.

Событие получило широкое освещение в мировых СМИ, которые отметили продолжение традиции празднования Рождества президентом в окружении военных, однако подчеркнули усиление религиционной риторики и акцент на сакрализации военных действий.

Религиозный контекст был дополнительно усилен заявлениями патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своём рождественском обращении он заявил, что Россия в ходе войны не нарушает заповедь «не убий», что критики расценили как попытку религиозного оправдания конфликта.

Хотя Владимир Путин и ранее встречал Рождество в кругу военнослужащих, в 2026 году участие бойцов СВО и риторика о «святой миссии» придали мероприятию особый политико-религиозный смысл, связав традиционный христианский праздник с продолжающимися военными действиями.