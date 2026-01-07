Трамп объявил о шагах по запрету крупным инвесторам скупать частные дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена принять меры, направленные на запрет крупным институциональным инвесторам покупать жилые дома. Об этом он сообщил, выступая в Вашингтоне.

По словам Трампа, массовая скупка жилой недвижимости инвестиционными фондами и корпорациями лишает американские семьи возможности приобрести собственное жильё и способствует росту цен на рынке. «Мы должны вернуть американскую мечту обычным людям, а не позволять крупным инвесторам забирать целые районы», — подчеркнул президент.

Речь идёт прежде всего о крупных инвестиционных компаниях и фондах, которые в последние годы активно приобретали частные дома с целью сдачи их в аренду. В администрации Трампа считают, что такая практика усиливает дефицит жилья и делает его недоступным для среднего класса и молодых семей.

Детали будущих ограничений пока не раскрываются, однако, по данным американских СМИ, возможные меры могут включать законодательные запреты, налоговые ограничения или ужесточение правил для институциональных покупателей на федеральном уровне.

Инициатива уже вызвала активную дискуссию. Сторонники решения считают, что оно поможет стабилизировать рынок недвижимости и снизить давление на покупателей. Критики же предупреждают, что запрет может привести к снижению инвестиций и негативно сказаться на строительном секторе.

Ожидается, что в ближайшее время Белый дом представит более конкретный план и начнёт консультации с Конгрессом по реализации этой инициативы.