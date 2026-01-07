Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о роли Соединённых Штатов в НАТО, войнах и глобальной безопасности. В публикации в соцсети Truth Social он заявил, что до его прихода к власти большинство стран альянса не выполняли обязательства по оборонным расходам и тратили на оборону лишь около 2% ВВП, тогда как США, по его словам, «по-глупому платили за всех».

Трамп утверждает, что именно ему удалось добиться увеличения оборонных расходов союзников до 5% ВВП и заставить их «платить немедленно», несмотря на скепсис экспертов. Он также заявил, что без его личного вмешательства Россия «уже контролировала бы всю Украину», а сам он «в одиночку положил конец восьми войнам», тем самым «спасив миллионы жизней».

Отдельно президент США раскритиковал НАТО, заявив, что без участия Вашингтона Россия и Китай «не испытывают никакого страха» перед альянсом, а также выразил сомнение, что страны НАТО пришли бы на помощь США в случае необходимости. При этом Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать альянс, даже если союзники, по его мнению, не ответят взаимностью.

В завершение он вновь напомнил о масштабном укреплении американских вооружённых сил в свой первый президентский срок и заявил, что Россия и Китай «боятся и уважают только США, восстановленные Дональдом Трампом», завершив сообщение лозунгом «Make America Great Again».