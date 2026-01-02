Госдепартамент США 29 декабря 2025 года подтвердил для России максимальный уровень туристического предупреждения — Level 4 «Не путешествовать». Американским гражданам рекомендовано не ехать в Россию ни при каких обстоятельствах, а находящимся в стране — немедленно покинуть её.

В ведомстве указали на продолжающуюся войну России против Украины, высокий риск произвольных задержаний и давления со стороны силовых структур, угрозу терактов и выборочное применение законов. Возможности США по оказанию помощи гражданам в России крайне ограничены: посольство в Москве работает в сокращённом составе, все консульства закрыты, а консульский доступ к задержанным может быть отказан.

Американские власти подчеркивают, что в случае задержания гражданина США нет гарантии предоставления консульского доступа, а человек может полностью отбыть тюремный срок без освобождения, даже если дело будет признано неправомерным. Указывается, что российские силовые структуры неоднократно задерживали американцев по надуманным обвинениям, допрашивали и оказывали давление, в том числе в связи с религиозной деятельностью или публикациями в социальных сетях.

Отдельно отмечается ухудшение ситуации с безопасностью, включая атаки беспилотников и теракты в крупных городах. Отдельно упоминается теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в 2024 году, в результате которого погибли 130 человек.

Особое внимание уделено вопросам двойного гражданства. Россия не признает гражданство США у лиц, имеющих или потенциально имеющих российское гражданство. Сообщается о случаях принудительного призыва таких лиц в армию, ограничениях на выезд из страны и отказе в консульском доступе. Воинский призыв, начатый в 2022 году, продолжается.

Американским гражданам также рекомендуют воздержаться от участия в демонстрациях, так как свобода собраний и слова в России не гарантирована. Отмечается, что задержания происходят даже за фото сотрудников силовых структур или публикации в интернете. Отдельное предупреждение касается электронных устройств: предполагается, что все коммуникации и данные находятся под контролем спецслужб, а информация на телефонах и компьютерах может стать основанием для ареста.

Финансовая ситуация также осложнена: банковские карты США в России не работают, а переводы средств практически невозможны из-за санкций. Авиасообщение ограничено, билеты сложно приобрести в краткие сроки, а помощь в эвакуации со стороны США минимальна. Кроме того, уровень авиационной безопасности в России понижен, а американским госслужащим запрещено пользоваться услугами российских авиакомпаний.

Отдельно упоминаются ограничения и риски для ЛГБТ-путешественников: законы о «пропаганде» запрещают обсуждение соответствующих тем, а поддержка прав ЛГБТ признана экстремизмом и может привести к аресту и депортации.

В документе также подчеркивается, что США и международное сообщество не признают аннексию Крыма и оккупированных территорий Украины. В этих регионах продолжаются боевые действия, действует усиленное военное присутствие, а безопасность остается крайне низкой.

Тем, кто все же решит поехать в Россию вопреки рекомендациям, предлагается заранее подготовиться к возможному задержанию: оформить доверенности и завещание, передать близким доступ к документам и счетам, продумать планы эвакуации без расчета на помощь США, выйти из социальных сетей и не пользоваться ими во время поездки, а также оформить расширенную туристическую страховку.

Ранее похожее предупреждение было опубликовано в отношении поездок в Беларусь.