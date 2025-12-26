Госдепартамент США 22 декабря 2025 года оставил для Беларуси наивысший уровень предупреждения — Level 4: Do Not Travel. В ведомстве указывают на высокий риск преследований и произвольных задержаний со стороны белорусских силовых структур, а также на возможность гражданских волнений и опасности, связанные с поддержкой Минском войны России против Украины.

Посольство США в Минске закрыто с 2022 года, консульская помощь гражданам США в стране не оказывается. Беларусь не признаёт двойное гражданство, из-за чего американцы с белорусскими корнями могут быть лишены консульского доступа, столкнуться с запретом на выезд или даже принудительной военной службой. Власти также предупреждают о плохих условиях содержания в местах лишения свободы, массовом мониторинге электронных устройств и ограниченном авиасообщении с внешним миром.