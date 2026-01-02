США пришли к выводу, что Украина не пыталась убить Владимира Путина в ходе предполагаемой атаки беспилотников, о которой ранее заявляли российские власти. Об этом сообщили NBC News и The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с оценкой американской разведки.

По данным источников, анализ ЦРУ показал, что целью удара был военный объект в том же регионе, где расположена загородная резиденция российского президента, а не сам Путин. Таким образом, утверждения Кремля о попытке покушения на президента России не нашли подтверждения у американской стороны.

Публикация этих выводов появилась на фоне комментариев Дональда Трампа, который публично преуменьшил значение российских заявлений о якобы готовившемся нападении. В Москве ранее утверждали, что Украина предприняла попытку удара по президентской резиденции, однако Киев это отрицал, называя обвинения «очередной российской дезинформацией».