Дональд Туск: США готовы рассмотреть размещение своих войск как гарантию безопасности Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что появились основания надеяться на относительно скорое завершение войны в Украине. Об этом он сообщил, подводя итоги переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также состоявшейся телеконференции лидеров стран ЕС и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По словам Туска, в обсуждениях на высоком уровне приняли участие руководители ключевых европейских государств, премьер-министр Канады Марк Карни, главы институтов ЕС, а также представители США и НАТО. Он отметил, что это был первый этап «серьёзных мирных переговоров», в которые вовлечены Украина, Европа, Соединённые Штаты и Канада.

Польский премьер подчеркнул, что главным источником осторожного оптимизма стала американская декларация о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира. В частности, речь идёт о возможном присутствии американских военных — например, на границе или линии соприкосновения между Украиной и Россией. По словам Туска, подобные заявления со стороны США прозвучали впервые.

Он также отметил, что мирное соглашение потребует от Украины компромиссов по территориальным вопросам. При этом Туск подчеркнул, что Владимир Зеленский демонстрирует «добрую волю», а любые территориальные решения, по его словам, должны быть одобрены украинским народом, вероятно, через референдум, и сопровождаться реальными и надёжными гарантиями безопасности.