С 1 января 2026 года в Калифорнии вступает в силу ряд новых законов, затрагивающих безопасность, школы, технологии и повседневную жизнь жителей штата.

Среди ключевых изменений — ужесточение ответственности за использование инструментов для краж автомобилей, новые требования к электровелосипедам и снижение скоростных лимитов в школьных зонах. В зонах дорожных работ начнёт действовать пилотная программа автоматической фиксации превышения скорости.

В школах будут ограничены смартфоны: все школьные округа обязаны разработать правила, ограничивающие использование мобильных телефонов во время занятий. Также вводятся меры по борьбе с антисемитизмом и запрет на присутствие сотрудников ICE на территории учебных заведений без судебного ордера.

С 2026 года сервисы доставки еды, включая DoorDash и Grubhub, будут обязаны возвращать деньги за неверные заказы и предоставлять клиентам поддержку с участием живых операторов.

Отдельные законы касаются развития искусственного интеллекта — в штате вводятся новые требования к прозрачности и безопасности передовых AI-моделей. Кроме того, в Калифорнии запретят удаление когтей у кошек, ограничат стоимость инсулина до $35, разрешат возврат автомобиля дилеру в течение трёх дней и сделают Дивали официальным государственным праздником.

Власти штата призывают жителей заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать нарушений и штрафов.