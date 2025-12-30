В США задержаны трое граждан Латвии, подозреваемых в участии в масштабной мошеннической схеме с подарочными картами, в результате которой американские потребители могли потерять миллионы долларов.

По данным следствия, злоумышленники снимали подарочные карты с полок магазинов, вскрывали упаковку, похищали электронные номера, а затем возвращали карты обратно в продажу. Покупатели, активировавшие такие карты, теряли деньги.

В отношении всех троих ICE выдала иммиграционные ордера. После завершения уголовного дела они подлежат депортации. Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве первой степени. Следствие считает их частью крупной преступной сети, действующей в США.

Власти напоминают потребителям проверять упаковку подарочных карт перед покупкой и быть особенно внимательными в период праздничных распродаж, когда активизируются онлайн-мошенники.