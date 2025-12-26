Президент России Владимир Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину направил рождественское поздравление президенту США.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу по случаю Рождества. Текст послания официально не раскрывается.

По данным журналистов, Путин не поздравлял американских президентов с Рождеством и Новым годом с декабря 2021 года — то есть с момента, предшествовавшего началу войны против Украины. Этот шаг стал первым подобным жестом за годы вооружённого конфликта и был замечен на фоне продолжающихся контактов между Москвой и Вашингтоном.

Эксперты расценивают поздравление как символический сигнал на фоне обсуждений возможных дипломатических инициатив и перспектив диалога между Россией и США.