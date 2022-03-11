США запретят импорт водки, морепродуктов и алмазов из РФ

Президент США Джо Байден объявил, что Россия будет лишена статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле, что позволит другим странам повысить тарифы на российский импорт.

“Отмена такого статуса затруднит России ведение бизнеса с США. Это действие согласовано с другими странами, которые составляют более половины глобальной экономики. Мы нанесем сокрушительный удар по экономике России”, – сказал он.

Соединенные Штаты также запретят импорт российской водки, морепродуктов и бриллиантов, а также наложат запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

“Мы будем продолжать оказывать давление на Путина. И вместе с нашими союзниками по “большой семерке” затрудним действия России, в том числе заимствование финансовых средств в крупнейших финансовых учреждениях, таких как МВФ и Всемирный банк. Путин – агрессор. И Путин должен заплатить за это цену. Он не может продолжать эту войну, которая угрожает основам международного порядка, стабильности и мира”, – подчеркнул Джо Байден.

Президент США также отметил, что страны G7 усиливают давление в отношении коррумпированных российских миллиардеров, олигархов и их семей. “Мы усиливаем координацию между странами “большой семерки” для того, чтобы конфисковать их незаконно нажитое имущество и средства. Они прячут деньги в наших странах”, – сказал Байден. По его словам, это не последние шаги.

“Путин надеялся победить Украину без борьбы. Ему это не удалось. Он надеялся сломить решимость Европы. Ему это не удалось. Он надеялся ослабить трансатлантический союз. Ему это не удалось. Он надеялся расколоть американскую демократию с точки зрения наших позиций. Ему это не удалось. Американский народ един. Мир един, и мы поддерживаем народ Украины. Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление миру. Демократии поднимаются, чтобы встретить этот момент, сплачивая мир на сторону мира и безопасности. Мы показываем нашу силу, и мы не сдадимся”, – сказал Джо Байден.

© Настоящее Время. Все права защищены