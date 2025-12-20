Гражданин Украины признал вину по делу о международных атаках с вирусом-вымогателем Nefilim

35-летний гражданин Украины Артём Стрижак, проживавший в Барселоне, признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества в рамках международных кибератак с использованием вируса-вымогателя Nefilim.

По данным следствия, он участвовал в атаках на компании в США и других странах, блокируя их данные и требуя выкуп. В 2021 году Стрижак получил доступ к коду Nefilim в обмен на 20% выкупов. Злоумышленники преимущественно выбирали крупные компании с годовой выручкой свыше 100 млн долларов.

Стрижак был задержан в Испании в 2024 году и экстрадирован в США. Приговор по делу будет вынесен 6 мая 2026 года, ему грозит до 10 лет тюрьмы.