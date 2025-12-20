В аэропорту Форт-Лодердейла задержан уроженец Украины по делу о ложном сообщении о бомбе

В округе Броуард (штат Флорида) арестован 37-летний Станислав Зубко, уроженец Украины, по обвинению в ложном сообщении об угрозе взрыва. Согласно судебным и полицейским документам, задержание произошло вечером 15 декабря 2025 года в аэропорту Форт-Лодердейла.

По данным офиса шерифа округа Броуард, Зубко обвиняется по статье о ложном сообщении о бомбе, взрывном устройстве или оружии массового поражения. Судья признал наличие достаточных оснований для продолжения уголовного преследования.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа, подозреваемый был доставлен в главный изолятор округа, где прошёл полную процедуру оформления. В материалах дела указано, что у него есть татуировка с изображением дракона. Место постоянного проживания — Хендерсон, штат Невада.

18 декабря суд утвердил залог в размере 10 тысяч долларов. До дальнейших судебных слушаний обвиняемый обязан являться в суд и выполнять все предписания.

В случае признания вины ему может грозить уголовная ответственность по тяжкой статье законодательства Флориды.