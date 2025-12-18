Калифорнийское управление транспортных средств (DMV) признало компанию Tesla нарушившей законодательство штата из-за вводящего в заблуждение использования терминов «Autopilot» и «Full Self-Driving Capability» при продвижении своих электромобилей.

DMV утвердило решение административного судьи, который установил, что эти названия неверно описывают функции систем помощи водителю и создают впечатление, будто автомобили Tesla способны к автономному вождению, хотя фактически такими возможностями они не обладают.

Изначально предлагалось приостановить лицензии Tesla как производителя и дилера сроком на 30 дней. Однако ведомство смягчило санкции: лицензия производителя не будет приостановлена, а компании предоставлено 60 дней для корректировки использования термина «Autopilot». Если требования не будут выполнены, Tesla может лишиться дилерской лицензии на 30 дней.

В DMV подчеркнули, что решение принято в интересах безопасности на дорогах и направлено на защиту водителей, пассажиров и пешеходов. Компания ранее уже отказалась от формулировки «Full Self-Driving Capability», заменив её на «Full Self-Driving (Supervised)», чтобы указать на необходимость постоянного контроля со стороны водителя.