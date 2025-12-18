Конгрессмен Куигли заявил, что иммигранты в США реже нарушают закон, и представил новый законопроект

Конгрессмен от штата Иллинойс Майк Куигли (Демократическая партия) заявил, что иммигранты «статистически более законопослушны, чем среднестатистические американцы». Это заявление он сделал, представляя новый законопроект, направленный на ограничение сотрудничества между Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) и местными правоохранительными органами.

Куигли также резко раскритиковал иммиграционную политику администрации Дональда Трампа, назвав ее «режимом террора». Его комментарии прозвучали на фоне презентации законопроекта PROTECT Immigration Act, который был представлен демократами в Палате представителей, включая Прамилу Джаяпал, Сару Макбрайд и Валери Фуши.

Законопроект предполагает запрет на привлечение местной и штатной полиции к исполнению федеральных иммиграционных законов, за исключением отдельных случаев. По словам Куигли, такие практики подрывают доверие между полицией и сообществами и отвлекают ресурсы от борьбы с насильственной преступностью.

Ранее конгрессмен неоднократно заявлял, что связь между иммиграцией и ростом преступности — это «несуществующая проблема», а подобные утверждения используются для запугивания общества и разжигания ксенофобии.

Инициатива демократов контрастирует с предложениями республиканцев. В частности, конгрессмен Харриган предложил законопроект о создании специальных федеральных грантов для местной полиции на борьбу с организованной преступностью.

При этом исследования независимых организаций, включая Национальную академию наук США, подтверждают позицию Куигли: иммигранты, в том числе нелегальные, в среднем совершают преступления реже, чем граждане США, а рост иммиграции не приводит к увеличению уровня преступности.