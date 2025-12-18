Офис генерального прокурора США по Восточному округу Мичигана объявил о совместной операции с международными партнёрами и полицией штата Мичиган по блокировке онлайн-инфраструктуры криптовалютного обменника E-Note, который, по данным следствия, использовался транснациональными киберпреступными группами для отмывания денег. Среди пострадавших были организации здравоохранения и критической инфраструктуры США.

С 2017 года ФБР выявило более 70 миллионов долларов незаконных доходов от атак программ-вымогателей и захватов учетных записей, переведённых через сервис E-Note и сеть «денежных мулов», включая средства, похищенные у американских жертв.

В рамках операции также было раскрыто обвинительное заключение против Михайло Петровича Чудновца, 39 лет, гражданина России. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денежных средств.

Согласно судебным документам, Чудновец начал предоставлять услуги по отмыванию денег киберпреступникам в 2010 году. До ареста он управлял сервисом E-Note, помогая преступникам переводить доходы за границу и конвертировать криптовалюту в наличные.

В ходе скоординированных действий правоохранители США и международные службы изъяли серверы, мобильные приложения и сайты e-note.com, e-note.ws и jabb.mn. Ранее также были получены копии серверов Чудновца с базами данных клиентов и записями транзакций.

За участие в сговоре с целью отмывания денег Чудновцу грозит до 20 лет тюрьмы.