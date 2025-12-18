Администрация Трампа планирует активнее лишать гражданства натурализованных американцев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно расширить практику лишения гражданства американцев, родившихся за пределами страны и получивших его в порядке натурализации. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на внутренние документы правительства.

Согласно этим материалам, Министерству юстиции и Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) поручено увеличить число дел о так называемой денатурализации. Региональные подразделения должны ежемесячно направлять десятки, а в отдельных случаях — сотни таких дел для дальнейшего рассмотрения в судах.

Власти утверждают, что речь идет о случаях мошенничества, предоставления ложных сведений при получении гражданства, а также сокрытия судимостей и других нарушений иммиграционного законодательства. В администрации подчеркивают, что эти меры направлены на «обеспечение целостности системы гражданства».

Критики инициативы считают, что расширение денатурализационных процедур создает атмосферу правовой неуверенности для миллионов натурализованных граждан и может использоваться как инструмент давления на иммигрантские сообщества. Правозащитники предупреждают о риске политизации процесса и возможных нарушениях гражданских прав.

Ожидается, что усиление политики в этой сфере приведет к росту судебных разбирательств и станет предметом острых политических споров в США.

Конкретных официально подтверждённых недавних примеров лишения гражданства у натурализованного американца в США в открытых источниках пока немного — такие дела обычно проходят через сложные судебные процессы и могут длиться годы. Тем не менее, в июне–июле 2025 года федеральный суд действительно вынес решение о денатурализации ветерана армии США, родившегося в Великобритании. По утверждению властей, он скрыл свою судимость за сексуальные преступления против несовершеннолетних, когда подавал на гражданство, и суд лишил его американского гражданства по этой причине. Этот случай стал одним из первых, на который ссылаются при обсуждении новых денатурализационных усилий Минюста США.