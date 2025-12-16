Американская компания Alef Aeronautics объявила о начале производства первого в мире летающего автомобиля. Об этом сообщила компания в официальном пресс-релизе. Разработка ведётся в Калифорнии, где машины собираются вручную для первых клиентов.

Речь идёт о модели Alef Model A — электрическом автомобиле, способном передвигаться по дорогам общего пользования и совершать вертикальный взлёт и посадку. В компании подчёркивают, что транспортное средство рассчитано на городскую мобильность и использует экологически чистые технологии.

Ранее Alef получила разрешения на испытания в нескольких аэропортах в районе Кремниевой долины, включая Халф-Мун-Бей и Холлистер. Там летающий автомобиль проходит тестирование в условиях совместной эксплуатации с традиционной авиацией.

Проект уже вызвал широкий резонанс: сторонники называют его прорывом в транспорте будущего, тогда как критики указывают на высокую стоимость и нерешённые вопросы безопасности и инфраструктуры. Тем не менее в Alef заявляют, что первые поставки клиентам запланированы после завершения сертификации.