Американские власти расширяют использование авиационных данных в миграционной политике. Как сообщают американские СМИ, Управление транспортной безопасности США (TSA) передает Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) списки авиапассажиров для выявления лиц, подлежащих депортации.

По данным расследований, TSA регулярно направляет ICE информацию о предстоящих перелетах внутри страны, включая имена пассажиров и маршруты. Эти данные используются для установления местонахождения нелегальных мигрантов и их задержания, в том числе прямо в аэропортах.

Правозащитники и эксперты по цифровой безопасности выражают обеспокоенность тем, что такая практика фактически превращает аэропорты в точки миграционного контроля и усиливает слежку за пассажирами без судебных ордеров. Власти, в свою очередь, заявляют, что обмен информацией осуществляется в рамках закона и направлен на обеспечение исполнения иммиграционного законодательства.

На фоне ужесточения миграционной политики вопрос использования персональных данных авиапассажиров становится все более острым и вызывает широкую общественную дискуссию в США.