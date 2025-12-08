США опубликовали новую Стратегию национальной безопасности, представленную администрацией Дональда Трампа в ноябре 2025 года. Документ серьезно перестраивает подход Вашингтона к европейской безопасности, российско-украинской войне и роли США в международных отношениях.

В стратегии говорится, что прекращение войны в Украине является «важнейшим интересом» США. Вашингтон заявляет о стремлении «восстановить стратегическую стабильность» в отношениях с Москвой и снизить риск непреднамеренной эскалации. При этом США фактически отказываются от политики расширения НАТО, что лишает Украину перспективы быстрого вступления в альянс и меняет баланс переговоров вокруг конфликта.

Россия позитивно восприняла новую стратегию. В Кремле отметили, что документ открывает пространство для диалога с США и может создать условия для дипломатического продвижения по украинскому направлению. Российские официальные лица при этом подчеркивают, что реальный эффект стратегии будет зависеть от практических шагов Вашингтона.

Для Украины новая линия США означает неопределенность. С одной стороны, Вашингтон объявляет прекращение войны приоритетом. С другой — снижает акцент на европейской безопасности, призывая страны ЕС брать большую ответственность на себя. Киев опасается, что это может привести к ослаблению американской поддержки, особенно на фоне попыток США наладить отношения с Россией.

Публикация стратегии стала ключевым внешнеполитическим событием, отражающим разворот США к собственным интересам и ожидание, что Европа и Украина будут адаптироваться к новым условиям.