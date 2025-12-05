В Сейлеме скончался 21-летний мужчина, получивший тяжёлые травмы после наезда автомобиля вечером 29 ноября в одном из районов города. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

По данным полиции, двое мужчин переходили дорогу в западном направлении, когда один из них — 21-летний житель Сейлема Этан Алексеенко — был сбит автомобилем. Полиция Сейлема продолжает расследование, задержаний и обвинений пока нет. Это уже десятая смертельная авария в городе в 2025 году.

Родные погибшего просят финансовой помощи на GoFundMe в это трудное для них время.