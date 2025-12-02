Путин заявил о готовности России к войне с Европой «прямо сейчас»

Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия не имеет намерения воевать с европейскими странами, но при этом готова к такому развитию событий «прямо сейчас», если Европа сама «захочет начать войну».

Эти слова прозвучали во время публичного выступления, детали которого приводят ведущие СМИ. Путин обвинил европейские страны в том, что у них отсутствует «мирная повестка» по урегулированию конфликта в Украине, и что они фактически занимают сторону продолжения боевых действий.

Он также отметил, что европейские лидеры выдвинули неприемлемые требования к плану урегулирования.

Комментируя войну в Украине, Путин назвал действия России «хирургическим» и «аккуратненьким», но предупредил, что в случае конфликта с Европой «будет иначе».

Он также добавил, что если Европа начнет войну, России «больше не с кем будет договариваться». Заявления президента прозвучали на фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Западом.