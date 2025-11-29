USCIS приостанавливает рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища после стрельбы по Национальной гвардии в Вашингтоне

Американское ведомство по делам гражданства и иммиграции USCIS объявило о временной приостановке всех решений по делам о предоставлении убежища. Это решение было принято вскоре после недавнего инцидента в Вашингтоне, когда одна из военнослужащих Национальной гвардии была убита, а другая тяжело ранена в результате целенаправленной стрельбы.

По словам представителей USCIS, пауза введена «до дальнейших распоряжений» — это коснётся рассмотрения новых заявлений, а также решений по уже поданным обращениям. Агентство заявило, что ситуация с безопасностью, как внутри страны, так и на границе, требует дополнительной проверки и пересмотра иммиграционных процедур.

В администрации США подчёркивают, что это временная мера: все заявители будут информированы о возобновлении процесса, как только будет обеспечена достаточная гарантия безопасности.

Решение USCIS уже вызвало обеспокоенность среди правозащитных организаций и мигрантских сообществ: многие считают, что приостановка — это удар по людям, которые проходят через сложные процедуры и рассчитывали на защиту. Ожидается, что в ближайшие дни будут опубликованы подробные инструкции для тех, чьи дела попали под «паузу».