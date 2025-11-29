Россия нанесла новые массированные удары по Украине: десятки дронов сбиты, есть разрушения и пострадавшие

В ночь на 29 ноября Россия вновь атаковала Украину массовым запуском дронов и ракет. По данным украинских властей и местных СМИ, удары пришлись на Киев, Бровары, Одесскую область и ряд других регионов страны. В некоторых городах были зафиксированы взрывы и возгорания.

Силы противовоздушной обороны Украины смогли уничтожить большинство беспилотников — в частности, сообщается о перехвате 63 из 72 дронов. Однако часть целей прорвалась: в Киеве и Броварах есть попадания в жилые дома, сообщается о погибших и раненых.

Одновременно обсуждается и международная реакция на утренние события. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже резко прокомментировала атаки, назвав действия Кремля «показательной жестокостью» на фоне контактов с американской делегацией.

Тем временем Казахстан выразил официальный протест Украине в связи с ударом украинских морских дронов по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. По версии Астаны, атака была направлена на инфраструктуру в Каспийском море.

Украинские эксперты отмечают, что текущая ночная атака стала одной из самых интенсивных за последние недели, а работа ПВО, по словам профильных аналитиков, «не имеет аналогов в мире» по масштабу отражения воздушного налёта.

Ситуация развивается, власти предупреждают о возможных новых волнах атак.