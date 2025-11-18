Конгресс США одобрил раскрытие «дела Эпштейна» — законопроект отправлен Дональду Трампу

Палата представителей и Сенат США в ускоренном режиме проголосовали за законопроект, обязывающий рассекретить материалы, связанные с Джеффри Эпштейном. Документ получил практически единогласную поддержку и теперь направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Инициатива, известная как Epstein Files Transparency Act, предполагает публикацию документов Минюста и других ведомств, где могут содержаться данные о контактах Эпстина, его связях с политиками, бизнесменами и публичными фигурами.

Голосование стало возможным после резкой смены позиции Трампа, который ранее выступал против раскрытия материалов, но на фоне давления республиканцев в Палате представителей поддержал инициативу.

Американские СМИ сообщают, что законопроект стал одним из самых обсуждаемых в Конгрессе: сессии обеих палат проходили в прямом эфире, а ведущие издания — CNN, The Guardian, The New York Times, Fox News и NBC — вели онлайн-трансляции голосований.

Теперь Белый дом должен решить, когда и в каком объеме рассекретят документы, которые годами вызывали общественный резонанс и многочисленные споры вокруг фигуры Эпштейна и его окружения.

Трамп уже заявил, что поддержит эту инициативу.