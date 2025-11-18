Береговая охрана США 29 октября зафиксировала российский разведывательный корабль «Карелия» примерно в 15 морских милях к югу от острова Оаху.

Для мониторинга были направлены самолёт HC-130 и катер William Hart, которые провели безопасный облёт и прошли рядом с судном.

В ведомстве заявили, что действия проходят в рамках международного права и направлены на обеспечение безопасности американских вод и защиту национальных интересов.

Власти США регулярно отслеживают присутствие иностранных военных кораблей у Гавайев, Гуама и Американского Самоа.