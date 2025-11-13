7 декабря 2025 года в 17:30 в лос-анджелесском Harmony Gold Theatre состоится юбилейный бенефис Аиды Ведищевой — легендарной советском-американской певицы и актрисы, отмечающей 45 лет творческой деятельности в США.

Праздничный вечер соберёт известных исполнителей из Нью-Йорка и Калифорнии. В программе — знаменитые песни, ставшие классикой советской и мировой эстрады: «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука», «Лесной олень», «Чунга-Чанга» и другие.

На сцену вместе с Аидой Ведищевой выйдут пианист Сергей Цыпленков, певец и телеведущий Олег Фриш, вокалистка Марина Поплавская, артист Фаенас Бабаханов, победитель конкурса талантов в Лас-Вегасе Роб Кевлин, певица и продюсер Лика Осипова, юная исполнительница Изабелл Чернис и голливудский актёр Илья Баскин.

Аида Ведищева — обладательница множества международных наград и участник энциклопедий Who’s Who in America и Who’s Who in the World. Её творчество стало символом культурного моста между Россией и США. Юбилейный концерт обещает стать значимым событием для поклонников певицы и ценителей музыкальной истории, уверяют организаторы готовящегося мероприятия.