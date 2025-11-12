Apple представила новую функцию Digital ID, которая позволяет создавать цифровое удостоверение личности в приложении Wallet на основе данных из паспорта США. Цифровой ID можно использовать на контрольно-пропускных пунктах TSA в более чем 250 аэропортах страны.

Функция предназначена для пользователей без водительских прав или ID, соответствующих стандарту REAL ID, однако не заменяет физический паспорт и не подходит для международных поездок.

Для создания Digital ID нужно отсканировать паспорт, считать чип с помощью iPhone и пройти биометрическую проверку. Все данные хранятся на устройстве в зашифрованном виде, Apple не отслеживает их использование.

Компания планирует расширить применение цифровых удостоверений для подтверждения возраста и личности в бизнесе и онлайн-сервисах. Акции Apple (AAPL) завершили торги на отметке $273,47, снизившись на 0,65%.