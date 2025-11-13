На недавнем собрании акционеров Tesla генеральный директор компании Илон Маск выразил уверенность в потенциале робота Optimus, заявив, что его использование сможет «фактически ликвидировать бедность». По словам Маска, Optimus будет выполнять работу за людей, делая труд необязательным и потенциально увеличивая производительность мировой экономики в десятки раз.

Сразу после того, как акционеры Tesla утвердили рекордный пакет вознаграждения Маска на $1 триллион, миллиардер выступил с ещё более амбициозной идеей: его гуманоидный робот Optimus сможет покончить с бедностью, заменить людей на рабочих местах и, возможно, помочь контролировать преступность.

Маск подчеркнул, что развитие робототехники и внедрение Optimus создадут новую экономическую модель, в которой люди смогут получать доход без необходимости выполнять физический труд. По его словам, это позволит улучшить уровень жизни и создать возможности “для более справедливого распределения ресурсов”.

В Tesla считают, что Optimus станет важной частью будущего рынка труда, одновременно выполняя сложные задачи и предоставляя людям больше свободы для творчества, образования и личного развития.