Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставок в правительстве после начала расследования по делу бизнесмена Тимура Миндича, своего давнего партнера и сооснователя студии «Квартал 95». Официально глава государства заявил, что «все, кто имеет отношение к коррупционным схемам, будут уволены и понесут ответственность, независимо от личных связей».

Речь идет о нескольких высокопоставленных чиновниках, имена которых не раскрываются. Зеленский подчеркнул, что «дело Миндича» должно стать примером неотвратимости наказания.

Между тем украинские и зарубежные СМИ опубликовали материалы, в которых утверждается, что Зеленский фигурирует на так называемых «пленках Миндича» — записях разговоров, связанных с коррупционными сделками в энергетической сфере. По информации СМИ, на одной из записей президент якобы обсуждал с министром энергетики Германом Галущенко ситуацию вокруг «Энергоатома».

В офисе президента заявили, что подобные публикации являются «манипуляцией и попыткой давления на власть в момент борьбы с коррупцией».

Скандал вокруг Миндича, которого в украинских медиа называют «кошельком Зеленского», стал самым громким за последнее время и уже привел к кризису внутри правительства. По данным источников, глава государства рассматривает возможность кадровых перестановок в ближайшие дни.