В Лос-Анджелесе задержана разыскиваемая убийца из Молдовы, ранее освобождённая при администрации Байдена“

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что 4 ноября в Лос-Анджелесе сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) арестовали гражданку Молдовы Викторию Сороцеан, нелегально находившуюся в стране и разыскиваемую на родине за предумышленное убийство, совершённое с особой жестокостью.

По данным молдавских властей, в сентябре 2013 года Сороцеан и её сообщник были признаны виновными в умышленном убийстве и приговорены к 17 годам лишения свободы. В Кишинёве они пытали свою жертву в квартире, избивая её палкой и электрическим кабелем, а затем выбросили из окна девятого этажа. Чтобы избежать наказания, Сороцеан бежала в США.

По словам правоохранителей, “во время первой администрации Дональда Трампа ICE арестовало её 10 января 2020 года, однако после серии апелляций и попыток получить убежище в 2022 году администрация Байдена освободила её из-под стражи”.

«Невозможно поверить, что администрация Байдена выпустила в американское общество жестокую преступницу, которая пытала и убила человека, — заявила помощник министра Триша Маклафлин. — Именно таких варваров и опасных нелегалов ICE задерживает каждый день. 70% всех арестов ICE приходится на иностранных граждан, обвинённых или осуждённых за преступления в США — и это даже без учёта подобных беглых убийц из других стран».

В ICE отметили, что этот случай “демонстрирует провалы предыдущей администрации, допустившей нахождение миллионов нелегальных мигрантов, включая опасных преступников, на свободе в американских районах”.

Виктория Сороцеан вновь арестована 4 ноября 2025 года и останется под стражей ICE до решения суда о её депортации.