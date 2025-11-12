Бывшая помощница губернатора Калифорнии обвинена в хищении средств из избирательного фонда Хавьера Бессерры

Федеральное жюри предъявило обвинения 53-летней Дане Уильямсон, бывшему высокопоставленному политическому консультанту и помощнице губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Ей инкриминируется участие в схеме по хищению средств избирательного фонда бывшего министра здравоохранения США Хавьера Бессерры, а также ряд связанных преступлений — мошенничество, препятствование правосудию, подача ложных налоговых деклараций и дача ложных показаний. Всего выдвинуто 23 пункта обвинения.

Следствие установило, что с февраля 2022 по сентябрь 2024 года Уильямсон вместе с сообщниками присвоила около 225 тысяч долларов из неиспользованных средств кампании Бессерры, переведя деньги через фиктивные компании и оформляя их как оплату за несуществующие услуги. После получения повестки от прокуратуры в январе 2024 года, связанной с кредитами по федеральной программе поддержки бизнеса (PPP), она, по данным обвинения, изготовила задним числом поддельные контракты, чтобы скрыть незаконные операции.

Кроме того, в своих налоговых декларациях Уильямсон заявила более миллиона долларов фиктивных вычетов, включая траты на частные перелёты, проживание в люксовых отелях, покупку мебели и дизайнерских аксессуаров, а также фиктивные зарплаты для друзей и родственников.

При допросе агентами ФБР она дала ложные показания относительно всех эпизодов, включая хищение средств, подделку контрактов и использование политических фондов в личных целях.

Представитель офиса губернатора Ньюсома заявил, что Уильямсон больше не работает в администрации: “Хотя мы продолжаем узнавать детали обвинений, губернатор ожидает от всех государственных служащих безупречной честности и соблюдения высших стандартов этики.”

Дана Уильямсон известна как влиятельная фигура Демократической партии в Сакраменто. Она ранее занимала пост секретаря кабинета у губернатора Джерри Брауна, возглавляла избирательную кампанию Хавьера Бессерры на пост генерального прокурора Калифорнии в 2018 году, а позже вернулась в администрацию штата в качестве руководителя аппарата губернатора Ньюсома.

Если вина Уильямсон будет доказана, ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов за каждый эпизод мошенничества, до пяти лет за ложные показания и препятствование правосудию, и до трёх лет — за подачу ложных налоговых деклараций. Она будет доставлена в федеральный суд Сакраменто для первого слушания дела.