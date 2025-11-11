В Калифорнии расширяется психоделическая церковь Sugarleaf с возможностью инвестиций

Церковь Sugarleaf, основанная в 2014 году священницей Хайди Гроссман Лепп, объявила о планах открытия нового филиала в Сакраменто в 2026 году и приглашает инвесторов принять участие в проекте. Организация, действующая на основании федерального закона о свободе вероисповедания (Religious Freedom Restoration Act, RFRA), использует каннабис и псилоцибиновые грибы как священные средства в религиозных церемониях.

По словам основательницы, миссия церкви — «восстановить пути предков» и вернуть использование природных растений и грибов в современную культуру духовного исцеления. В своих проповедях Лепп называет «войну с наркотиками» проявлением жадности и расизма времён Ричарда Никсона и утверждает, что именно эта политика привела к многолетним преследованиям религиозных общин, использующих природные психоактивные вещества.

В 2017 году деятельность Sugarleaf Church подверглась жестким полицейским рейдам — было конфисковано более 30 тысяч фунтов священных веществ, а сама Лепп оказалась под судом по 28 пунктам обвинения. Однако суд признал её невиновной, подтвердив, что использование энтеогенных средств в религиозных целях подпадает под защиту Конституции США и закона RFRA.

Сегодня Sugarleaf восстанавливает свои храмы и центры по производству и доставке священных средств, а также приглашает новых членов. Церковь заявляет, что её деятельность полностью освобождена от налогов, поскольку она имеет статус религиозной организации.

“Церковь ищет инвестиции в размере 52 000 долларов США для открытия своего пятого филиала и первого отделения в Калифорнии, которое планируется открыть в Сакраменто в 2026 году.

Модель Sugarleaf уже доказала свою эффективность и прибыльность в других штатах: в первые два месяца филиалы приносили до 1 000 долларов в день, а через четыре месяца после открытия выручка превышала 3 000 долларов в день”, – сообщил “Славянскому Сакраменто” один из представителей организации.

По словам собеседника издания, “в отличие от фармацевтических корпораций, которым требуется более 30 лет и около 900 миллионов долларов на вывод одного препарата на рынок (например, многолетние исследования MAPS по МДМА), Sugarleaf действует уже сегодня”.

“Наша церковная модель позволяет легально предоставлять природные священные лекарства без бюрократических барьеров, быстро и с минимальными затратами, при полном соблюдении федерального законодательства, – говорит представитель инициативы. – Инвестируя в филиал Sugarleaf в Калифорнии, вы становитесь частью законного, этичного и прибыльного проекта, объединяющего духовность, науку и социальную миссию”.

С ростом интереса к микродозированию и растительным психоактивным терапиям Sugarleaf занимает лидирующие позиции в сфере духовного и нейрогенеративного исцеления. Новый филиал предложит программу микродозирования ибоги для поддержки людей с черепно-мозговыми травмами (ЧМТ), болезнью Паркинсона, а также зависимостью от опиоидов и фентанила.

Новый филиал в Калифорнии планируется открыть в рамках инициативы губернатора Гэвина Ньюсома (AB 1103), поддерживающей декриминализацию природных психоделиков. В нём будут проводиться программы микродозирования ибоги — растения, которое, по словам церкви, помогает при зависимости от опиоидов и черепно-мозговых травмах.

Sugarleaf приглашает инвесторов внести вклад в открытие нового филиала, обещая доходность и участие в быстрорастущем и легально защищённом духовном и медицинском направлении.

«Мы стоим на передовой духовного пробуждения, — говорит Лепп. — Это не просто церковь, а движение за свободу духа и исцеление человечества природными дарами Творца».