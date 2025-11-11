МОК готовит полный запрет на участие трансгендерных женщин в женских олимпийских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает введение всеобщего запрета на участие трансгендерных женщин в женских категориях Олимпийских игр. Решение обсуждается после проведения научного обзора, показавшего, что биологические различия между мужчинами и женщинами сохраняют долгосрочные физические преимущества у спортсменов, рождённых мужского пола.

Как сообщают источники, в ходе недавнего заседания медицинский и научный департамент МОК представил результаты анализа, согласно которым трансгендерные женщины, даже после гормональной терапии, могут сохранять преимущество в силе и выносливости. Комитет намерен «обеспечить справедливость и безопасность женских соревнований».

Возможные ограничения также могут затронуть спортсменок с так называемыми «различиями полового развития» — при высоком уровне тестостерона. В случае одобрения, новые правила станут одной из самых масштабных реформ гендерной политики в истории Олимпийских игр.

Окончательное решение ожидается в ближайшие месяцы, а вступить в силу оно может уже к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.