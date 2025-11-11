Верховный суд США отказался пересматривать решение о легализации однополых браков

Верховный суд США отклонил запрос о пересмотре исторического решения десятилетней давности, которое узаконило однополые браки на территории всей страны.

Инициатором обращения была бывшая чиновница из Кентукки Ким Дэвис, которая в 2015 году отказалась выдавать брачные лицензии однополым парам, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Она просила суд пересмотреть прецедент, установивший конституционное право на брак для всех.

Судьи отказались принять дело к рассмотрению, тем самым подтвердив, что решение Obergefell v. Hodges остаётся действующим законом. Это означает, что легализация однополых браков в США остаётся в силе, а сама Ким Дэвис обязана выплатить назначенные ранее компенсации пострадавшим парам.

Таким образом, Верховный суд вновь подтвердил, что брак в США защищён законом вне зависимости от пола партнёров.