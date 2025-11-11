Администрация Трампа вводит новые правила: иммигрантам с хроническими заболеваниями могут отказать в визе

В США вступают в силу новые рекомендации Госдепартамента, согласно которым иностранцам, страдающим хроническими заболеваниями — такими как диабет, ожирение и другие состояния, требующие постоянного лечения, — может быть отказано в выдаче иммиграционной визы.

Эти изменения стали частью обновлённой политики администрации Дональда Трампа, направленной на «снижение нагрузки на государственные ресурсы». Согласно документу, консульские офицеры теперь могут отклонять визовые заявки тех, кто, по их мнению, «с высокой вероятностью будет нуждаться в государственной медицинской помощи».

Новые правила особенно затрагивают заявителей с хроническими болезнями, ограничивающими трудоспособность или требующими длительного лечения за счёт государственных программ. В список также входят некоторые формы инвалидности и психические расстройства.

Критики инициативы считают её дискриминационной и нарушающей международные нормы, отмечая, что «медицинская избирательность» противоречит принципам гуманного обращения с мигрантами. В то же время представители администрации Трампа утверждают, что мера необходима «для защиты американских налогоплательщиков и системы здравоохранения».

Новая директива уже направлена во все консульства США по миру и вступает в силу немедленно.