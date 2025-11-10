Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выплатить большинству американцев по $2000 за счёт поступлений от тарифов на импорт. По словам главы Белого дома, эти выплаты станут своего рода «дивидендами от пошлин» и не будут доступны для граждан с высокими доходами.

«Каждый трудолюбивый американец должен получить выгоду от богатства, которое возвращают в страну наши тарифы», — заявил Трамп в своём обращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Как сообщает ABC News, президент подчеркнул, что выплаты не потребуют новых налогов или заимствований, а финансирование будет осуществляться исключительно за счёт тарифных поступлений.

По данным Forbes, размер выплат составит «не менее $2000 на человека», и администрация рассматривает различные механизмы их реализации через Министерство финансов.

Идея «тарифных дивидендов» стала частью экономической программы Трампа, направленной на перераспределение доходов от импортных пошлин в пользу американских граждан. Точные сроки начала выплат пока не объявлены.