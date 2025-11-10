11 ноября в Нью-Йорке пройдет национальный конкурс красоты Miss Russian United States. Продюсером этого мероприятия выступает бывшая модель, а ныне — продюсер Лика Осипова. Организатор ежегодного конкурса рассказала порталу SlavicSac о своей новой идее.

— Лика, очень приятно с тобой познакомиться лично, потому что заочно, в Фейсбуке, мы уже встречались и переписывались. У тебя действительно поразительные проекты, которые вирально расходятся по всему Интернету, и не только русскоязычному. И у тебя есть прекрасный проект Miss Russian LA, который ты ведешь уже, наверное, 6 или 7 лет?

— Семь лет.

— И теперь вы пытаетесь завоевать всю Америку этим брендом: Miss Russian… Продолжи, пожалуйста, как он будет называться?

— Miss Russian United States.

— Как к тебе изначально пришла идея провести конкурс Miss Russian LA?

— Эта идея пришла ко мне, когда я только переехала в Нью-Йорк из России. Я еще не знала, с кем, когда и где, но идея была. Просто в Нью-Йорке меня никто не поддержал с этим проектом — видимо, в тот момент это никому не было интересно. Я переехала в Лос-Анджелес и там очень быстро нашла партнеров, спонсоров, девочек — все, что было нужно.

— Да, Лос-Анджелес — мировая столица развлечений, музыки, кино и так далее. И поэтому ваш конкурс вошел, прямо скажу, как нож в масло прямо в сердце энтертейнмента Америки. Расскажи немножко о принципах, по которым вы отбираете девочек. Кто вообще может участвовать в этом конкурсе?

— Речь идет о Miss Russian United States, то есть, это уже более глобальный проект, и я долго к нему шла, потому что он требует больших усилий и денежных средств. Мы решили делать его в Нью-Йорке.

— Почему именно в Нью-Йорке, а не в Лас-Вегасе, допустим? Ведь Лас-Вегас тоже считается мировой столицей развлечений.

— Это если следовать стереотипам, а если делать что-то свое, то я захотела Нью-Йорк. И я расскажу, почему — потому что у меня, как я уже сказала, изначально не получилось сделать проект в Нью-Йорке, так что я решила взять реванш.

— Как ньюйоркцы воспринимают твою идею?

— Замечательно. Они ее поддерживают, они хотят быть в этом проекте. Не только русскоговорящий Нью-Йорк, но и американцы в Нью-Йорке очень поддерживают этот проект.

— Сколько будет конкурсанток? Они все русские, правильно?

— Русскоговорящие, 14 конкурсанток. Мы их уже выбрали, у нас было два предварительных отборочных тура.

— Можешь подробнее рассказать, как отбираются девушки, по каким критериям?

— В первую очередь для меня важно, чтобы девушка была талантлива. Если у нее есть, что показать на шоу талантов — все, я беру ее в проект. Если она, скажем, недостаточно высокая, то на такие мелочи я не обращаю внимания. Главное, чтобы она была харизматична и талантлива.

— То есть, у нее должен быть свой YouTube-канал, на котором она засветилась, Инстаграмик, что-то еще?

— Не обязательно. Мы сами ее сделаем популярной.

— Теперь о призах: расскажи подробнее, что получат девушки, которые займут первое, второе и третье места.

— Первое место — это оплаченный лизинг автомобиля «Лексус» на два года, который предоставляет наш спонсор. Если у девушки нет кредитной истории, чтобы оформить лизинг, мы даем ей денежный приз в размере этого подарка. Второй приз — ювелирные украшения стоимостью 5 тысяч долларов, и третий приз — поездка на двоих в Доминикану, все включено.

— У вас такое провокационное название — Miss Russian United States. В данный момент между двумя нашими странами существуют политические трения, немножко сбавляют обороты добрососедство, сотрудничество и дружба между нациями. Не встречаешься ли ты с каким-то негативным отношением, или, может быть, наоборот? Как американцы реагируют на твои идеи?

— Это хороший вопрос, потому что стереотипы, стереотипы, стереотипы… Дело даже не в политике, просто русская женщина — это для многих какая-то легкомысленная блондинка, приехавшая за американским паспортом.

— Бывает.

— Да, к сожалению. Поэтому на своем шоу я пытаюсь разбивать все эти стереотипы и показывать, что девушки наши очень достойные, красивые, умные, что они имеют образование, что они интеллектуальны. И те, кто приходит к нам на шоу, удивляются, радуются, восхищаются и начинают по-другому смотреть на русских женщин.

— Как мне кажется, это то, что нужно США, России, Украине и странам СНГ — чтобы женщины помирили нас всех.

— Красота спасет мир.

— Аминь. Лика, сейчас в Голливуде и вообще во всем мире остро стоит тема сексизма — братья Вайнштейны и все остальные. Нет ли у вас таких проблем, не происходит ничего скандального?

— Мне не раз задавали этот вопрос, но ты знаешь, как-то обошлось. За все семь лет на моем конкурсе не было никаких скандалов, интриг или подводных камней, абсолютно нет.

— Что касается судей, кто в этот раз будет в жюри из известных актеров или продюсеров?

— Приезжает из Голливуда Лэйни Казан, это актриса, знаменитая по фильму «Моя большая греческая свадьба». Также будет известный голливудский продюсер, представители телеканалов из Нью-Йорка и даже консул России.

— А что потом? Если все пройдет удачно, через 5-7 лет будет Miss Russian Universe?

— Не знаю, не будем так далеко смотреть.

— Или, может быть, что-то с Трампом?

— С Трампом ничего не надо.

— Ты не любишь Трампа?

— Я вообще вне политики.

— Ты занимаешься шоу-бизнесом уже десяток лет. Кто оплачивает весь праздник? Это для души или для денег, какая вообще у тебя бизнес-модель?

— Скажу честно, первые, может быть, два года было для души. То есть мне просто было интересно, даже свои деньги вкладывала и не думала о результате. А потом я увидела, что на этом можно сделать бизнес. Причем бизнес не с грязной стороны, как делают многие организаторы — берут деньги за участие, берут деньги за корону… Мне такое не нужно. Я сама бывшая участница конкурсов, и я знаю…

— Где ты участвовала, кстати?

— Я еще в России жила, мне было 16-17 лет. Я участвовала в конкурсах, которые были куплены, и рыдала в подушку из-за несправедливости. Я выигрывала какие-то региональные конкурсы, и другие девочки думали, что я их купила.

— Но ты не покупала?

— Не покупала, мне не на что было покупать. От папы-мамы скрыла и пошла участвовать в конкурсе.

— А потом родители узнали и отругали?

— И отправили в Америку, к сестре.

— Это твоя основная деятельность, или у тебя есть какой-то другой бизнес?

— Мой бизнес вращается в индустрии красоты. Это fashion show, которые я организовываю в Лос-Анджелесе, это закрытые мероприятия, концерты, то есть все связано с шоу-бизнесом.

— Да, довольно разнообразная тематика мероприятий. Желаю вам успеха, покоряйте Нью-Йорк, потом идите дальше в Лас-Вегас, Венецию, Москву, Сингапур… Кстати говоря, кого в конкурсе больше — россиянок или украинок? Может и белоруски есть?

— Очень много участниц из Украины, а на Miss Russian LA 2018 года второе место заняла девочка из Белоруссии.

— То есть вы не ограничиваетесь Россией.

— Конкурсы называются «Мисс русскоязычный Лос-Анджелес» и «Мисс русскоязычная Америка». Я не хочу это ограничиваться только Россией. Я дружу со всеми.

— Отлично. Как ты сказала, красота…

— …спасет мир.

— Я думаю, так и будет. Спасибо большое.