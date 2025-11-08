Таможенно-пограничная служба США (CBP) сообщила о задержании гражданина Украины в рамках федеральной операции Midway Blitz. По данным ведомства, мужчина ранее был осуждён по двум статьям — за сговор и незаконный экспорт оборонных изделий без лицензии.

«В рамках операции Midway Blitz сотрудники CBP задержали этого гражданина Украины, осуждённого по двум пунктам — за сговор и экспорт оборонных товаров без лицензии. Каждый день CBP работает над тем, чтобы удалять таких преступников с территории нашей страны», — говорится в заявлении ведомства в социальной сети X.

«Славянскому Сакраменто» не удалось установить имя задержанного и подтвердить эту информацию из других источников.

Операция Midway Blitz направлена на выявление и задержание иностранных граждан, осуждённых за преступления, связанные с торговлей оружием, нарушением экспортных правил и угрозой национальной безопасности США.

Ранее сообщалось об аресте в Техасе двух дальнобойщиков из Казахстана, в чьём автомобиле было обнаружено 35 килограммов кокаина.