В городе Такома трагически погиб Вадим Мукийенко, отец двух детей и единственный кормилец семьи. Во время разгрузки строительных материалов на него упали две тяжёлые трубы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

О случившемся рассказала его супруга Ганна Стогний, которая вместе с мужем и детьми приехала в США в конце 2023 года, спасаясь от войны и стремясь начать новую жизнь.

По словам Ганны, Вадим был единственным, кто обеспечивал семью. Он работал без отдыха — сначала водителем погрузчика, а затем, получив лицензию CDL, стал водителем грузовика. Он был очень осторожен, ответственен и мечтал дать детям лучшее будущее.

После его гибели семья оказалась в тяжёлом положении. Ганна продолжает учёбу, чтобы завершить медицинское образование в США, младший сын учится в школе. Семья нуждается в помощи, чтобы покрыть расходы на похороны и кремацию, оплатить жильё и повседневные нужды, а также продолжить образование.

Дополнительные трудности связаны с тем, что срок действия гуманитарного пароля семьи истекает через два месяца, а решение о продлении пока не принято.

Ганна говорит, что Вадим был любящим мужем, заботливым отцом и трудолюбивым человеком, который всегда ставил семью на первое место. Она хочет сохранить его память и сделать всё, чтобы семья осталась вместе, как он мечтал.

Женщина просит всех неравнодушных поддержать семью — пожертвованием, добрым словом или просто распространением информации. Любая помощь, по её словам, станет огромной поддержкой в это трудное время.

Как стало известно «Славянскому Сакраменто», офис судмедэксперта округа Пирс подтвердил, что 54-летний Вадим Мукийенко из Ковингтона погиб 18 сентября 2025 года в Такоме. Причиной смерти названы множественные травмы, полученные при несчастном случае на строительной площадке.